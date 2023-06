Die Kämpfe von Star Wars: Outlaws sind mehr als nur ein Deckungs-Shooter

HQ

Star Wars: Outlaws hat uns kürzlich einen ersten Blick auf das Gameplay gegeben, und obwohl wir beeindruckt waren, wiesen einige darauf hin, dass die Schießerei etwas formelhaft aussah. Laut Massive Entertainment wird der Kampf jedoch viel mehr Abwechslung bieten, als sich nur hinter Deckung zu ducken und auf Kopfschüsse zu warten.

"Was wir tun wollten, ist, die Schurkenfantasie auf den Punkt zu bringen", sagte Creative Director Julian Gerighty in einem Interview mit GamesRadar. "Und die Outlaw-Fantasie in Star Wars bedeutet, dass du kein ausgebildeter Soldat bist. Du bist ein Gesetzloser mit einer Waffe. Du wirst also jede Situation als einfallsreicher Außenseiter angehen, mit deinem Blaster, mit deinen Gadgets, mit der gesamten Ausrüstung und mit Nix. Aber du gehst nicht gerade in Deckung und machst Kopfschüsse."

Etwas, von dem Gerighty glaubt, dass es den Unterschied ausmachen wird, sind die Trickschüsse, die Sie ausführen können. Vom Stürzen verlaufender Feinde auf den Boden bis hin zum gleichzeitigen Umgang mit einer Gruppe von Feinden gibt es einige Möglichkeiten für Kay, sich im Kampf einen schnellen und glücklichen Vorteil zu verschaffen.

"Der 'Trick Shot' gibt dem Spieler einen Moment, in dem er wirklich genau etwas treffen kann, das sich sowohl unglaublich glücklich als auch spektakulär anfühlt." erklärt Gerighty. "Es geht darum, dass man sich in diesen Momenten super gut fühlt. Man lädt es auf und kann es dann entfesseln - so dass sie ziemlich oft passieren können."

Star Wars: Outlaws erscheint 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC.