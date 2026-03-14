Die James-Bond-Casting-Parodieserie Bait startet Ende des Monats auf Prime Video

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Anfang dieses Jahres haben wir den ersten Einblick in die Comedy-Serie Bait behandelt, wobei diese Serie zeigt, wie ein weitgehend unbekannter und kleiner Schauspieler es schafft, die Rolle seines Lebens zu bekommen, indem er als nächster James Bond besetzt wird. Es ist eine Serie, die sich mit der Fan-Gegenreaktion beschäftigt, die er erfährt – teils davon ungerecht und rassistisch motiviert –, und wie sich das auf ihn als Person sowie auf seine Familie und Freunde auswirkt.

Dieser erste Vorgeschmack auf die Show brachte vielversprechende Comedy, und nun haben wir ein weiteres Beispiel dafür bekommen, was uns erwartet – ein spezieller Trailer, der auch zeigt, wann Bait auf Prime Video erscheinen wird.

Die Serie startet am 25. März, und um zu sehen, wie Riz Ahmed in die Rolle des Bond passt – eine Rolle, für die er bereits zuvor wirklich vorgeschlagen wurde, können Sie unten den Trailer sehen. Wirst du Bait in ein paar Wochen auschecken?