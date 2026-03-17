Die Hitman -Serie wurde abgesetzt und gilt als "tot"

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Es ist leicht, den Überblick über alle Adaptionen zu verlieren, die heutzutage in Arbeit sind, und in diesem Zusammenhang haben Sie vielleicht vergessen, dass eine Adaption von Hitman in Planung war. Die Serie sollte in Form einer TV-Serie erscheinen und sollte von Derek Kolstad geleitet werden, der als Autor und ausführender Produzent fungieren würde, doch all das ist jetzt umsonst, da berichtet wird, dass die Serie eingestellt wurde.

Wie von The Direct berichtet, hat Kolstad den Status der Hitman-Serie kommentiert und enthüllt, dass sie "tot im Wasser" ist und nicht mehr stattfinden wird.

"Nein... Es ist ein kleiner Dolchstich in die Brust. Wer weiß das heutzutage schon, aber es ist tot. Aber Mann, ich liebe dieses Ding, weil ich dieses Spiel und diesen Charakter liebe. Aber das Problem ist, ich kann ein Drehbuch schreiben, aber niemand wird das Drehbuch kaufen. Du musst den Film machen, du musst die Show machen. Aber mit diesem Mann passiert leider nichts."

Das Problem besteht also eindeutig darin, dass die Hitman-Serie für Produktionsfirmen einfach kein Interesse hat, was die Finanzierung des Projekts zu einer Herausforderung macht. Angesichts des Flops des jüngsten Realfilmfilms ist das vielleicht keine große Überraschung. Hättest du trotzdem Interesse an einer neuen Hitman-Adaption gehabt?