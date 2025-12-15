Die Helden von Hawkins bereiten sich darauf vor, die Welt vor Vecna zu retten in Stranger Things: Season 5, Band 2

HQ

Es war schwer, die himmelhohen Erwartungen der Fans an die letzte Staffel von Stranger Things zu erfüllen, aber es sieht so aus, als würden sowohl die Duffer-Brüder als auch die Besetzung der Charaktere und Netflix uns den epischen Abschluss geben, den die Serie verdient hat. Volume 1, derzeit auf Netflix verfügbar, brachte die Popularität der Serie wieder auf das Niveau der frühen Staffeln und bot sowohl ein emotionales als auch actiongeladenes Spektakel, das Hollywood-Blockbustern würdig wäre, sowie ein hervorragendes Plot-Twist-Ende, das uns mit Unsicherheit erfüllte. Und bald beginnt der zweite Teil dieser neuesten Geschichte.

Netflix hat gerade den Trailer zu Stranger Things Staffel 5 Volume 2 veröffentlicht, in dem wir die Helden von Hawkins sehen, jede Gruppe an einer Front, auf den finalen Angriff auf Vecna und darauf, das Geheimnis um die Existenz des Upside Down zu lüften. Das gefürchtete Wort "Tod" beginnt ebenfalls in den Mündern einiger Figuren zu schweben, und vielleicht bereitet Netflix uns unterschwellig auf einen schmerzhaften und vorzeitigen Abschied einiger von ihnen vor.

Stranger Things 5: Volume 2 feiert Premiere am 25. Dezember (bzw. am 26. Dezember für uns in Europa, um 1:00 GMT/2:00 CET), mit dem großen Serienfinale am 31. Dezember (1. Januar um 1:00 GMT/2:00 CET, falls du in Europa lebst).

Bereit, sich von Stranger Things zu verabschieden?