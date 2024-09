Die Hauptgeschichte von The Plucky Squire dauert 8-10 Stunden

HQ

In den wirtschaftlichen Zeiten, in denen wir leben, kann es schwierig sein, alle Spiele zu kaufen, die man spielen möchte. Immer mehr Leute warten auf die Veröffentlichung eines Spiels, anstatt vorzubestellen, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen, aber die Entwickler von All Possible Futures sind noch einen Schritt weiter gegangen, indem sie euch vor der Veröffentlichung über die notwendigen Details von The Plucky Squire informieren.

Das Durchspielen der Hauptgeschichte des Spiels dauert etwa 8-10 Stunden. Für die RPG-Enthusiasten da draußen mag dies etwas kurz erscheinen, aber für viele Spieler ist es der ultimative Sweet Spot eines Spielerlebnisses.

Das Spiel kostet digital 29,99 US-Dollar und wird zwei Schwierigkeitsmodi sowie einige Unterstützungsoptionen für zusätzliche Zugänglichkeit bieten. Es ist jetzt eine Woche bis zur Veröffentlichung von The Plucky Squire und es wird für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC erscheinen.