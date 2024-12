Die Harry-Potter-Serie von HBO wird im Sommer gedreht

HQ

Wir wissen jetzt, wann genau die Dreharbeiten für die HBO-Adaption von Harry Potter beginnen werden. Die Produktion der Serie, die angeblich darauf abzielt, ein Buch pro Staffel zu adaptieren, wird im Sommer 2025 mit der Produktion beginnen, wobei die Dreharbeiten am Warner Bros. Studios Leavesden in Großbritannien stattfinden.

Darüber hinaus hat Showrunnerin Francesca Gardiner in einem kürzlichen Interview mit Deadline erklärt, dass über 32.000 Kinder dem offenen Casting-Aufruf gefolgt sind, in der Hoffnung, die Rolle von Harry, Ron oder Hemione zu bekommen, wobei viele der Vorsprechen, bei denen das Haupttrio fehlt, wahrscheinlich dazu führen, dass zusätzliche Rollen in der Serie besetzt werden.

Wir wissen jetzt auch, dass die Serie darauf abzielt, bereits 2026 oder 2027 auf Max zu debütieren, und hoffentlich wird dies der Beginn einer ziemlich schnellen Reihe von Staffeln sein, da die Dreharbeiten fortgesetzt werden müssen, während die junge Besetzung noch jung ist, wie es bei den acht Filmen der Fall war, die hauptsächlich in den 2000er Jahren debütierten.

Freust du dich schon auf die Harry Potter Show?