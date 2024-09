HBO startet offenen Casting-Aufruf für die Hauptrollen in der neuen Harry Potter TV-Serie

HQ

HBO hat beschlossen, einen offenen Casting-Aufruf zu starten, um die perfekten Personen für die Rolle von Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger in der kommenden Live-Harry Potter TV Action-Serie zu finden.

Der offene Casting-Aufruf richtet sich an Jugendliche im Alter zwischen 9 und 11 Jahren, wobei die Einreichungsfrist am 31. Oktober endet. In der Ausschreibung wird darauf hingewiesen, dass die Bewerber in Großbritannien oder Irland ansässig sein müssen und in der Lage sein müssen, zwischen 2025 und 2026 im Vereinigten Königreich zu drehen, und sich zweifellos auch für das nächste Jahrzehnt verpflichten müssen, wenn die Show ein Erfolg wird.

Die Bewerber müssen zwei Videos einsenden, von denen eines ein kurzes Gedicht ihrer Wahl vorträgt und das zweite einige verschiedene Informationen über sich selbst und ein enges Familienmitglied teilt.

Es ist unklar, wann ein Bewerber ausgewählt und öffentlich bekannt gegeben wird.