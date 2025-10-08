Die Halloween-Saison von Call of Duty: Black Ops 6 bringt Predator, Chucky und Jason Vorhees mit sich

HQ

Jedes Jahr im Oktober, pünktlich zur gruseligen Jahreszeit, startet Activision eine Halloween-Saison zum Thema Call of Duty, die neue Goodies für den Titel des Jahres und auch Warzone bringt. Für die Black Ops 6 -Ära kehrt The Haunting zurück und bietet eine Reihe aufregender Goodies, aber auch eine Reihe von Horror-Ikonen, die als kosmetische Optionen debütieren.

Da die kosmetischen Gegenstände wahrscheinlich das sind, was hier ins Auge sticht, kannst du als Teil von The Haunting Pakete ergattern, die Jason Vorhees von Friday the 13th ins Spiel bringen, die Predator von Predator: Badlands und sogar einen Event-Pass, der sich um Chucky dreht. Es gibt auch einige andere Goodies wie eine Kettensäge, die du dir als nutzbare Nahkampfwaffe verdienen kannst.

Darüber hinaus fügt The Haunting einige thematische Karten wie Boo-Town (Nuketown ), Verdansk Night und Rebirth Island Night zum regulären Multiplayer bzw. Warzone hinzu. Es gibt drei reguläre Multiplayer -Karten, die in Gravity, Rig und Mothball eingeführt werden, und es gibt auch ein paar zeitlich begrenzte Modi, die zum Thema passen, einer basierend auf Jason und ein anderer auf Chucky.

Einen guten Vorgeschmack auf das Angebot von The Haunting erhaltet ihr in der Roadmap und im Trailer unten, denn das Event erscheint heute im Spiel, um die Veröffentlichung von Season 6 zu feiern.