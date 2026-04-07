Die Hälfte der KI-Rechenzentren in den USA ist eingestellt, weil der Liefermangel an Teilen aus China so groß ist

HQ

Die USA haben deutlich gemacht, dass sie im Bereich der künstlichen Intelligenz voraus bleiben wollen, indem sie Chinas Zugang zu fortschrittlichen Chips und Chipherstellungstechnologie einschränken. Und jetzt, so Tech 4 Gamers, wurden die Hälfte der Bauprojekte für KI-Rechenzentren in den USA wegen Liefermangel an Teilen aus China eingestellt. Das liegt daran, dass China die meisten notwendigen Geräte und elektrischen Komponenten produziert und die Nachfrage so überwältigend ist, dass es zu Engpässen und Verzögerungen führt.

Es ist klar, dass die USA sich nicht auf China verlassen wollen, und China will sich nicht auf die USA verlassen. Da China jedoch der führende Hersteller von elektrischer Ausrüstung und Komponenten für die Rechenzentrumsinfrastruktur ist, könnte dies zu etwas Großem führen: Die USA könnten nicht alle ihre Rechenzentrumsentwicklungsprojekte abschließen können.

Das Problem ist nicht die Chips selbst, wie zuvor angenommen, sondern die Deckung des elektrischen Bedarfs, was sie ohne Komponenten aus China nicht leisten können. Laut Sightline Climate von Bloomberg erwarten die USA, 12 GW Energie in KI-Rechenzentren zu verbrauchen, haben aber nur 4 GW (33 %) erreicht, mit Plänen, diese Grenze im Laufe des Jahres zu überschreiten. Transformatoren und Batterien machen nur 10 % der Gesamtkosten eines KI-Rechenzentrums aus, aber ohne sie können die Zentren nicht funktionieren.

Diese Situation scheint sich in absehbarer Zeit nicht zu verbessern, und die Spannungen zwischen den USA und China müssen berücksichtigt werden, da sie die Lieferkette beeinflussen werden.