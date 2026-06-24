Die Gemeinschaft von Québec erkennt Bäume als Lebewesen an

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Eine Kleinstadt in Québec hat Aufmerksamkeit erregt, nachdem sie beschlossen hat, Bäume offiziell als Lebewesen mit eigenen Rechten anzuerkennen. Die Entscheidung wurde am 9. Juni einstimmig von der Stadtverwaltung angenommen.

Die Resolution basiert auf der sogenannten Allgemeinen Erklärung der Rechte des Baumes und stellt fest, dass Bäume das Recht auf Leben, natürliches Wachstum, Integrität und Genesung haben. Die Gemeinde hat außerdem angekündigt, ihre lokalen Vorschriften zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Bäume geschützt oder ersetzt werden, falls sie gefällt werden.

Der Bürgermeister der Stadt beschreibt Bäume als eine lebenswichtige Ressource im Kampf gegen den Klimawandel und hebt ihre Auswirkungen auf die Luftqualität sowie ihre Bedeutung für die Biodiversität und die Abschwächung von Naturkatastrophen wie Überschwemmungen hervor.

Die Entscheidung ist Teil der wachsenden internationalen Bewegung für die Rechte der Natur, bei der auch Flüsse und andere Ökosysteme in vielen Teilen der Welt rechtlich anerkannt wurden.