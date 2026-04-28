Die FIFA erwartet, die Preisgelder für die Weltmeisterschaft in einer Sitzung diese Woche zu erhöhen

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Die 76. Ausgabe des jährlichen FIFA-Kongresses findet nächsten Donnerstag, den 30. April, mit Vertretern aller 211 Mitglieder statt, von denen 48 in anderthalb Monaten an der Weltmeisterschaft teilnehmen werden, im größten und logistisch anspruchsvollsten Weltmeisterschaftswettbewerb aller Zeiten. Da die Weltmeisterschaft in drei verschiedenen Ländern stattfindet, sind die Reisekosten und andere Betriebskosten für die teilnehmenden Länder gestiegen, und mehrere haben um höhere Preisgelder gebeten, um alle Ausgaben zu decken.

Unter den vielen verschiedenen diskutierten Themen wird erwartet, dass die FIFA die Preisgelder für die Weltmeisterschaft 2026 von bereits rekordverdächtigen 727 Millionen Dollar erhöhen wird, die auf die 48 teilnehmenden Nationen durch leistungsbasierte Zahlungen verteilt werden, aber auch auf alle 211 FIFA-Mitglieder als Entwicklungsfinanzierung.

Laut Reuters erhält jedes Team mindestens 10,5 Millionen US-Dollar und das Gewinnerteam 50 Millionen US-Dollar. Jede teilnehmende Nation hätte im Voraus 1,5 Millionen Dollar erhalten, um die Vorbereitungskosten zu decken, aber diese Beträge könnten nach dem dieswöchigen Treffen weiter steigen, wobei die FIFA voraussichtlich mehr als 11.000 Millionen Dollar an Einnahmen für den Vierjahreszyklus 2023 und 2026 überschreiten wird, wobei die Einnahmen aus der letztjährigen Club-Weltmeisterschaft helfen, die große Summe für die beispiellose 48-Mannschafts-Weltmeisterschaft dieses Jahres vorzubereiten.