Die Fans von Real Madrid pfeifen die Spieler im Bernabéu, einige fordern den Rücktritt von Florentino Pérez

Die Fans von Real Madrid befinden sich in ihrer Beziehung zum Verein auf einem historischen Tiefpunkt, nach einer Reihe von Enttäuschungen – von der Niederlage gegen Barcelona beim spanischen Supercup, der Entlassung von Trainer Xabi Alonso bis zum katastrophalen Debüt von Álvaro Arbeloa als neuen Trainer: ein Achtelfinal-Ausscheiden in der Copa del Rey gegen den Zweitligisten Albacete.

So zögerten die Fans am Samstag, beim ersten Ligaspiel von Arbeloa als Trainer, nicht, den Spielern im Santiago Bernabéu-Stadion zuzupfen, wobei Vinícius Jr., Jude Bellingham und Fede Valverde die meisten Pfiffe erhielten, als seine Namen über die Lautsprecher gerufen wurden. Ihr Starstatus und enttäuschende Leistungen, die nicht ihren Standards entsprechen, haben die Fans dazu gebracht, sich von ihnen abzuwenden.

Arbeloa sagte auf einer Pressekonferenz nach dem Spiel: "Ich kenne die Quelle dieser Gesänge und Kampagnen. Sie kommen von Leuten, die Real Madrid nicht mögen." Einige der Buhrufe gingen an Vereinspräsident Florentino Pérez, andere forderten seinen Rücktritt.

Arbeloa, der seit 2020 als Trainer für Real Madrid tätig ist, zunächst in den Jugendmannschaften und seit letztem Jahr in der Reservemannschaft Real Madrid Castilla, verteidigte den Präsidenten. "Es ist mir eine Freude, einen Präsidenten zu haben, der neben Santiago Bernabeu die wichtigste Persönlichkeit in der Geschichte dieses Vereins ist. Er hat alles erreicht, und ich kenne die Quelle dieser Gesänge."

Das Spiel am Samstag endete mit einem Sieg für Real Madrid, mit Toren von Kylian Mbappé und Raúl Asencio, wodurch sie einen Punkt hinter dem FC Barcelona liegen, der auf das Ergebnis ihres Spiels gegen Real Sociedad am Sonntag um 21:00 MET, 20:00 GMT wartet.