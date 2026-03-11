Die Fancasts waren wahr: Katherine Hahn wird Mutter Gothel im Realfilm Tangled spielen

Katherine Hahn hat offiziell bestätigt, dass sie die Rolle der Mutter Gothel in Disneys Live-Action-Remake Tangled spielen wird. Die Schauspielerin ist seit der ersten Ankündigung des Remakes als böse Stiefmutter aus dem animierten Hit schon lange als Fancast.

Nun hat Disney ein neues Video in den sozialen Medien veröffentlicht, das Hahns Beteiligung bestätigt. Das Video wurde von Hahn selbst gedreht, die ein T-Shirt mit Mother Gothel drauf trägt, zusammen mit dem Wort "Mother". Hahn gesellt sich zu den Co-Stars Teagan Croft und Milo Manheim, die jeweils Rapunzel bzw. Flynn Rider spielen werden.

Mit einer neuen Version der klassischen Rapunzel-Geschichte war Tangled ein sicherer Erfolg, als er 2011 erschien. Er spielte bei seiner Veröffentlichung fast 600 Millionen Dollar an den Kinokassen ein, und Disney erwartet sicherlich eine ähnliche Geldmenge bei der Realverfilmung. Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum für den Realfilm Tangled, aber da sich die Besetzung zusammenstellt, hoffen wir, bald mehr Informationen zu erhalten.