HQ

Die Europäische Kommission hat ihre ersten Energieinitiativen vorgestellt, um Investitionen in im Inland produzierte saubere Energielösungen zu fördern, die Widerstandsfähigkeit zu stärken und die Energiepreise zu senken. Der Grund für all das ist ganz klar: Die Abhängigkeit Europas von fossilen Brennstoffimporten stellt im aktuellen geopolitischen Kontext ein Risiko dar, wie von STT berichtet.

Die EU-Strategie für kleine modulare Reaktoren legt fest, wie EU-Länder, die diese Technologie nutzen, wie Finnland, Anfang der 2030er Jahre mit dem Betrieb ihrer ersten SMR-Anlagen beginnen können. Die Strategie wird die Industrie unterstützen, indem sie die Entwicklung und den Einsatz kleiner Reaktoren beschleunigt, insbesondere durch die European Industrial Alliance for SMRs. Die Kommission erwägt, bis 2028 weitere 200 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds für das InvestEU-Programm bereitzustellen. Dies wird es der EU ermöglichen, den Einsatz der ersten kommerziellen Einheiten innovativer Nukleartechnologien durch Risikoteilungsgarantien zu unterstützen.

Nach Angaben der Kommission muss Europa sein Energiesystem und seine Infrastruktur grundlegend transformieren. Die Clean Energy Investment Strategy wird die Lücke zwischen dem derzeit verfügbaren privaten Kapital und den benötigten Investitionen schließen. Die Europäische Kommission setzt diese Strategie in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbankgruppe um, die die Umstellung auf saubere Energie mit über 75 Milliarden Euro in den nächsten drei Jahren unterstützen wird.

Nach all dieser Aussage macht die Europäische Kommission klar, dass auch Europas Energiesystem seinen Bürgern dienen muss. Mit anderen Worten: Sie muss den Bürgern erschwinglichere Energie liefern und die am stärksten gefährdeten Verbraucher unterstützen. Deshalb zielt das Citizens' Energy Package darauf ab, konkrete Vorschläge zur Reduzierung der Energierechnungen zu liefern.

Die Welt verändert sich, und wir müssen uns eindeutig mit ihr verändern.