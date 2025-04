Die Euroleague feiert ihre letzte Runde der regulären Saison, die Hälfte der Play-off-Plätze steht noch aus

HQ

Der letzte Spieltag der Turkish Airlines Euroleague findet heute, Donnerstag und morgen Freitag, statt, und es ist sehr gespannt, welche Teams sich für die Play-offs qualifizieren und welche Teams eine Chance auf die Play-ins haben.

18 Mannschaften haben an der regulären Saison der europäischen Basketball-Liga teilgenommen, aber nur die besten sechs sichern sich ihren Platz in den Play-offs. Und im Moment sind nur die drei Erstplatzierten mathematisch für die Play-offs qualifiziert: Olympiacos, Fenerbahce und Panathinaikos.

Damit haben wir derzeit sieben Teams, die zwischen dem dritten und zehnten Platz rangieren. Die gute Nachricht für sie ist, dass sie sich alle ihren Platz in der Post-Season gesichert haben, aber jetzt bleibt abzuwarten, wer sich direkt für die Play-offs qualifiziert, sich Plätze für bis zu sechs schnappt und wer die Play-Ins zwischen sieben und zehn spielen muss.



Monaco



Anadolu Efes



Real Madrid



Bayern München



Barça (Barça)



Crvena Zvezda



Paris



Euroleague-Play-ins, Play-offs und Final-Four-Termine

Die Play-in-Spiele (ein einzelnes Spiel in einem kurzen K.O.-Format zwischen vier Teams) finden zwischen dem 15. und 18. April statt. Die Play-offs, die in vier Best-of-Five-Playoff-Serien unterteilt sind, finden zwischen Dienstag, dem 22. April, statt und enden spätestens am Mittwoch, dem 7. Mai.

Das Final Four findet am letzten Maiwochenende statt: Halbfinale am 23. Mai, Spiel um den dritten Platz am 25. Mai und Finale am 25. Mai.