Die EU-Länder einigen sich auf eine finanzielle Unterstützung von 90 Milliarden Euro für die Ukraine, Costa sagt: "Wir haben eine Abmachung"

Die EU-Länder haben zugestimmt, der Ukraine für 2026 und 2027 90 Milliarden Euro finanziell zu unterstützen, sagte EU-Ratspräsident Antonio Costa gerade am frühen Freitag.

Die EU-Führer arbeiteten bis in den Donnerstagabend hinein daran, Belgien zu beruhigen, dass sie Garantien geben würden, um es vor russischer Vergeltung zu schützen, falls es den Kredit für die Ukraine decke.

"Wir haben einen Deal. Die Entscheidung, der Ukraine für 2026-27 90 Milliarden Euro Unterstützung zu gewähren, wurde angenommen. Wir haben uns verpflichtet, wir haben geliefert", schrieb Antonio Costa in einem Beitrag auf X.