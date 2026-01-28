Die EU genehmigt 3,1 Milliarden Euro spanische Hilfen für Hocheffizienzstrom

HQ

Die Europäische Kommission hat ein spanisches Staatshilfeprogramm in Höhe von 3,1 Milliarden Euro genehmigt, um die Stromerzeugung aus hocheffizienten Kraftwerken zu fördern.

Laut Reuters zielt das Programm auf neue oder deutlich verbesserte Kraft-Wärme-Kraft-Wärme-Kraft-Projekte (CHP) ab, die Erdgas, Bioliquiden, Biogas und Festbiomasse verwenden, mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Innovation. Erdgasanlagen müssen Anlagen integrieren, die mindestens 10 % erneuerbaren Wasserstoff ermöglichen, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern.

Diese Initiative steht im Einklang mit den übergeordneten Klimazielen der EU, darunter die Reduzierung der Netto-Treibhausgasemissionen um 55 % bis 2030 und das Erreichen der Klimaneutralität bis 2050. Das spanische Programm wird ein Jahrzehnt laufen und finanzielle Unterstützung für CHP-Betreiber durch Vergütungsprämien bieten, die sowohl Investitions- als auch Betriebskosten ausgleichen sollen, welche vierteljährlich neu berechnet werden...