Die EU-Führer unterstützen den Schritt zur "Buy European"-Strategie

Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitglieder umfassenden Europäischen Union haben sich darauf geeinigt, eine "Buy European"-Politik voranzutreiben, die darauf abzielt, wichtige strategische Industrien zu schützen, nach einem Gipfel in Ostbelgien, der sich auf die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit des Blocks konzentrierte. Nach dem Treffen sagte der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, es gebe breite Einigkeit über die Stärkung von Sektoren wie Verteidigung, Raumfahrt, sauberer Technologie, künstlicher Intelligenz und Zahlungssystemen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen , versprach bis März einen Aktionsplan zur Stärkung des Binnenmarktes, zur Reduzierung von Bürokratie und zur Unterstützung aufstrebender Industrien.

Der Gipfel, der im Schloss Alden Biesen stattfand, spiegelte die wachsende Sorge wider, dass Europa angesichts hoher Energiekosten, globalen Handelsspannungen und stark subventionierter chinesischer Exporte hinter den USA und China zurückbleibt. Der belgische Premierminister Bart De Wever warnte vor einer "existenziellen Krise", die durch Fabrikschließungen und sinkende Investitionen gekennzeichnet sei. Der französische Präsident Emmanuel Macron argumentierte, dass europäische Präferenz bei öffentlichen Aufträgen in Bereichen wie sauberer Technologie, Stahl und Verteidigung unerlässlich sei, und bezeichnete dies als defensive Reaktion auf unlauteren Wettbewerb.

Dennoch bleiben Spaltungen bestehen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat einen breiteren "Made with Europe"-Ansatz bevorzugt, der die Offenheit gegenüber Handelspartnern wahrt, während der irische Ministerpräsident Michéal Martin davor warnte, das Engagement der EU für Freihandel zu untergraben. Die ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi und Enrico Letta, die die Staatschefs ansprachen, haben beide eine tiefere wirtschaftliche Integration gefordert, um zu verhindern, dass Europa in einer zunehmend fragmentierten Weltwirtschaft weiter zurückfällt...