Die EU eröffnet einen Finanzierungskanal, um den Zugang zu Abtreibungen blockübergreifend zu unterstützen

HQ

Die Europäische Kommission hat bestätigt, dass die EU-Mitgliedstaaten bestehende Sozialfonds nutzen können, um Frauen den Zugang zu sicheren Abtreibungsdiensten zu ermöglichen, einschließlich der Übernahme der Reisekosten für Personen aus Ländern mit nahezu vollständigen Verboten wie Malta und Polen.

Die Entscheidung folgt auf die Kampagne "Meine Stimme, meine Wahl", die mehr als 1,2 Millionen Unterschriften sammelte und von einer Mehrheit der Europaabgeordneten unterstützt wurde. Gleichstellungskommissarin Hadja Lahbib bezeichnete die Entscheidung als "bahnbrechend" und argumentierte, sie könne dazu beitragen, die schätzungsweise 500.000 unsicheren Abtreibungen in Europa jährlich zu reduzieren.

Viele bezeichneten dies als politisches Bekenntnis zu Frauenrechten im 27-Mitglieder-Block. Einige Kritiker, darunter Polens konservative Rechtsgruppe Ordo Iuris, argumentieren jedoch, dass die Maßnahme die nationale Autorität über die Gesundheitspolitik einschränke...