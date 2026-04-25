Die erste Staffel von Ted: The Animated Series wurde fertig aufgenommen

Die Zukunft ist sehr vielversprechend für Seth MacFarlanes grob sprechenden Teddybären, denn die zweite Staffel der Live-Action-Ted-Prequel-Serie ist gerade erschienen und bald wird ihr eine animierte Alternative folgen, die als Fortsetzung der Kinofilme dient.

Bekannt als Ted: The Animated Series, befindet sich dieses Projekt schon lange in der Entwicklung und wird dazu führen, dass die Besetzung der Filme ihre Rollen wieder aufnimmt, darunter Mark Wahlberg als erwachsener John Bennett. Zu diesem Zweck hat Wahlberg kürzlich über die Show und den Produktionsverlauf gesprochen.

Im Gespräch mit The Playlist fügte Wahlberg hinzu: "Wir haben die Aufnahmen der ersten Staffel bereits abgeschlossen. Es ist so lustig. Ted hat zwei Kinder. Es ist schlimm. Wir sind wie die schlimmsten Eltern in der Geschichte der Welt. Sehr unverblümt. Es ist hart. Du brauchst harten Spaß."

Es ist unklar, wann Ted: The Animated Series Premiere feiern wird, aber wenn die Sprecherarbeit nun abgeschlossen ist, sollte das Debüt näher rücken. Einige Animationsstudios legen nach der Animation Synchronarbeit darüber, während andere erst nach der Aufnahme der Sprachzeilen mit der Animation beginnen, sodass die Show entweder sehr nah dran sein kann oder noch mehrere Monate, vielleicht sogar ein Jahr, entfernt sein kann. Wir müssen einfach dran bleiben, um mehr zu hören.