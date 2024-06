Die erste Erweiterung Alan Wake 2 wird am Freitag gezeigt

HQ

Letztes Jahr bestätigte Remedy, dass die erste Erweiterung zu Alan Wake 2 Night Springs heißen wird, was auch der Name der von Twilight Zone inspirierten TV-Serie ist, die in den Spielen vorkommt.

Jetzt hat Remedy einen charakteristisch kryptischen Beitrag auf X gepostet, der eindeutig darauf hindeutet, dass wir die Erweiterung Night Springs auf dem Summer Game Fest diesen Freitag sehen werden:

"Dark Triangle Kaffee. Nur Kaffee, sonst nichts. Trinken Sie einen Schluck in Night Springs' One and Only Coffee World.

Nehmen Sie am 7. Juni an der Perkolation teil... in Night Springs."

Es ist offensichtlich, dass wir Night Springs zu sehen bekommen werden, aber was wissen wir über diese Erweiterung? Nun, letztes Jahr haben wir darüber berichtet, und Remedy selbst beschreiben die Prämisse so:

"Spielen Sie als mehrere bekannte Charaktere aus der Welt von Alan Wake und erleben Sie das Unerklärliche in mehreren in sich abgeschlossenen Episoden von Night Springs, einer fiktiven Fernsehserie, die in der Welt von Alan Wake spielt."

Und da das gesagt ist, können wir nur noch warten. Am Freitag um 22:00 Uhr BST / 23:00 Uhr MESZ geht es los, Summer Game Fest und wir werden natürlich über alles berichten, was gezeigt wird - und Sie können die Show tatsächlich hier auf Gamereactor verfolgen.