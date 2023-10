Beide Erweiterungen von Alan Wake 2 kommen 2024

HQ

Während viele von euch wahrscheinlich gerade erst ihr Rückkehrabenteuer nach Bright Falls in Alan Wake 2 beginnen, da das Spiel jetzt für PC, PS5 und Xbox Series X / S-Konsolen verfügbar ist, hat Remedy jetzt damit begonnen, einige Details zu den beiden Erweiterungen zu teilen, die im Expansion Pass des Spiels enthalten sein werden.

Beide sollen 2024 ihr Debüt geben, und was die Geschichte betrifft, die sie erzählen werden, hat uns Remedy in einer FAQ-Seite auf der Website des Spiels eine Vorstellung davon gegeben.

Erweiterung 1 soll Night Springs heißen und die Spieler sollen die Rolle von "mehreren bekannten Charakteren aus der Welt von Alan Wake" übernehmen, um "das Unerklärliche in mehreren in sich geschlossenen Episoden von Night Springs, einer fiktiven TV-Show, die in der Welt von Alan Wake spielt, zu erleben".

Erweiterung 2 hingegen ist als The Lake House bekannt, mit dieser Erkundung einer "mysteriösen Einrichtung am Ufer des Cauldron Lake, die von einer unabhängigen Regierungsorganisation eingerichtet wurde, um geheime Forschungen durchzuführen ... bis etwas schief geht." In dieser Erweiterung schlüpfen die Spieler wieder in die Rollen von Alan und Saga Anderson.

Und das alles zusätzlich zu New Game+, das irgendwann in der Zukunft als kostenlose Ergänzung nach der Veröffentlichung für den Titel erscheinen wird.

