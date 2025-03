Die Entwicklung von Jurassic Park: Survival erhält ein neues (kurzes) Update

HQ

Es ist weit über ein Jahr her, dass Jurassic Park: Survival angekündigt wurde. Dieses Survival-Horror-Spiel von Saber Interactive wurde erstmals bei den Game Awards 2023 gesehen. Seitdem gab es keine Updates mehr, aber wir wissen, dass das Spiel noch kommt, und diese Woche haben wir ein kleines Update bekommen... oder ein "Lebensbeweis" von John Melchior, Software-Manager bei NBC Universal.

In einem Linkedin-Post sagte Melchior, er sei "mehr als aufgeregt, Ihnen mitteilen zu können, dass wir hart an Jurassic Park: Survival arbeiten", nachdem er eine weitere Performance-Capture-Sitzung abgeschlossen hatte. Er verspricht, dass "weitere Entwicklungen später in diesem Jahr folgen werden", so dass es scheint, dass das Spiel wahrscheinlich nicht in diesem Jahr veröffentlicht wird: "Wir haben uns die Zeit genommen, unseren Fans das Beste zu bieten, und haben wirklich keine Kosten gescheut!"

Im Gegensatz zum neuen Jurassic World Rebirth-Film, der das Franchise mit mutierten Dinosauriern in eine neue Richtung führt, wird Jurassic Park Survival direkt nach den Ereignissen des ersten Films auf der Isla Nublar spielen, mit einem Arbeiter, der während des Hurrikans zurückgelassen wird, der einer Reihe von Vorfällen vorausgeht, die die Dinosaurier zur Flucht zwingen. Sie muss in einem Action-Horror-First-Person-Spiel überleben, das sich anhört wie das Spiel, von dem Jurassic Park-Fans seit dem gescheiterten Trespasser-Spiel vor über 25 Jahren geträumt haben... Hoffen wir, dass Saber Interactive den Nagel auf den Kopf trifft, wenn sie es fertigstellen!