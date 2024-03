Die Entwickler von TMNT: Shredder's Revenge wollen sowohl einen DLC als auch eine Fortsetzung machen

HQ

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge wurde vor zwei Jahren veröffentlicht und war auf Anhieb ein Erfolg. Tribute Games hatte das Konzept des Klassikers Turtles in Time übernommen und es tatsächlich geschafft, es zu verbessern, indem es abwechslungsreiche Charaktere und einen wirklich guten Multiplayer hinzufügte, und wie Sie sich vorstellen können, erhielt es von uns eine hohe Bewertung.

Letztes Jahr wurde eine Reihe von DLCs für das Spiel veröffentlicht, die weitere Inhalte hinzufügten, nicht zuletzt ein Survival Mode und zwei neue Charaktere (einschließlich des geliebten Usagi Yojimbo), und anscheinend scheint es nicht unmöglich zu sein, dass es in Zukunft mehr Turtles Inhalte geben könnte - vielleicht sogar eine Fortsetzung. In einem Interview mit Prankster101 Productions sagt Yannick Belzil, Narrative Designer von Shredder's Revenge, dass das Studio daran interessiert ist, weiterhin mit dem Turtles zu arbeiten, auch wenn derzeit nichts in Produktion ist:

"Wir würden gerne mehr DLCs oder vielleicht sogar eine Fortsetzung machen, aber das ist im Moment nicht geplant. Wir sind ein kleines Team, also haben wir all unsere Mühe in den bestehenden DLC gesteckt. Und es muss erfolgreich sein, damit es eine Fortsetzung oder sogar einen neuen DLC gibt. Und das hängt von der Reaktion der Fans und natürlich vom kommerziellen Erfolg des DLCs ab. Wir würden gerne mehr davon machen, denn wir lieben die Turtles wirklich und die Fans scheinen das Spiel genossen zu haben, und es gibt immer noch einen Appetit auf die Turtles, also würden wir gerne in dieser Welt weiterarbeiten. Aber auch das hängt von den Fans ab."

Wir vermuten, dass es nur einen angemessenen Weg gibt, dies zu kommentieren; Cowabunga!