Die Entwickler hinter Clair Obscur: Expedition 33 teasern eine mögliche Veröffentlichung von Switch 2 auf der Devcom 2025 an

Auf der Devcom 2025 sprach das Team hinter Clair Obscur: Expedition 33 – Raphäel Joffres, Florian Torres, Michel Nohra und Armande Lecointre – über die Entstehung ihres gefeierten RPGs, das Lob verdient hat, das für einen frühen Anwärter auf das Spiel des Jahres würdig ist.

Eines der herausragenden Merkmale von Expedition 33 ist die Fähigkeit des Teams, trotz des kleinen Studios seine Designunabhängigkeit zu wahren.

"Das war der Schlüssel zum Erfolg des Spiels. Je mehr wir iterieren, desto mehr Qualität erhalten wir. Die Programmierer stellen uns gerade genug Werkzeuge zur Verfügung, damit wir mit ihnen machen können, was wir wollen. Das hat uns geholfen, viel Kreativität und viel effizientes Arbeiten einzubringen", erklärte ein Entwickler.

Vielleicht noch wichtiger ist, dass das Spiel derzeit auf PC, Xbox Series X und PS5 verfügbar ist, das Team bestätigte, dass eine Version für die kommende Switch 2 in Betracht gezogen wird.

"Wir haben einige Möglichkeiten, die wir prüfen werden, aber derzeit können wir noch nichts bestätigen", sagte einer der Entwickler. Fans, die hoffen, Expedition 33 auf Nintendos nächstem Handheld-Konsolen-Hybrid zu erleben, müssen auf weitere Details warten, obwohl das Team offen für die Idee zu sein scheint.

Im Rückblick auf die Resonanz auf das Spiel drückte die Mannschaft ihre Dankbarkeit und ihr Erstaunen aus.

"Wir haben nicht mit so viel Positivität und Liebe gerechnet... Es ist ziemlich erstaunlich, Fans zu sehen, denn es ist das erste Mal, dass ich Fans habe. Es ist irgendwie verrückt", sagten sie. Während das Team noch Updates für die Expedition 33 entwickelt, freut es sich bereits auf zukünftige Projekte.

Das vollständige Interview können Sie sich unten ansehen.