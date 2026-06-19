Die Entkriminalisierung von Cannabis führt nicht zu einem Anstieg des Konsums, aber die Kommerzialisierung der Droge schon.

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Eine neue Studie hat ergeben, dass die Entkriminalisierung von Cannabis den Konsum der Droge offenbar nicht erhöht. Wenn das Medikament jedoch kommerziell verkauft wird, führt dies zu einer erhöhten Nutzung und kann sich negativ auf die psychische Gesundheit der Nutzer auswirken.

Laut The Guardian hat ein internationales Team zwischen 2000 und 2025 die Veränderung der Cannabispolitik untersucht. Sie haben sich die Anzahl der Konsumenten, die Wirksamkeit des Medikaments und die Raten der Psychosen angesehen. In den USA, Kanada und anderen Regionen, in denen Cannabis sowohl kommerzialisiert als auch legalisiert wurde, nahm die Wirksamkeit der Droge zu, was dazu führte, dass mehr Menschen mit Psychosen und anderen psychischen Problemen, die durch den Einsatz der Droge begünstigt wurden, ins Krankenhaus mussten.

In anderen Gebieten, in denen das Medikament gerade entkriminalisiert wurde, gibt es kaum Hinweise auf eine Veränderung der Nutzung oder einen Rückgang der psychiatrischen Gesundheit. Dasselbe gilt für Uruguay, wo die Droge durch starke staatliche Regulierung entkriminalisiert wird.

Tom Freeman, Erstautor der Übersicht und Professor für Psychologie an der University of Bath, sagte, die Ergebnisse seien für Länder, die eine Entkriminalisierung in Erwägung ziehen, ermutigend. Er sagte jedoch auch, dass die Art und Weise, wie sich die Kommerzialisierung entwickelt, ähnlich wie in der Tabak- und Alkoholindustrie. "Wenn es eine gewinnorientierte Branche gibt, insbesondere für ein süchtig machendes Produkt, gibt es einen Anreiz, günstigere und hochwirksame Produkte zu verkaufen, weil sie wissen, dass sie umso mehr Geld verdienen, je mehr sie verkaufen, und das kann die Nutzung erhöhen", sagte er.