Ein Freundschaftsspiel zwischen Legenden der Universidad de Chile und anderen internationalen Spielern, um dem ehemaligen Spieler Walter Montillo im Estadio Nacional in Santiado de Chile zu ehren, war ein sehr emotionaler Moment, als Santino Montillo, sein 15-jähriger Sohn, ein Tor erzielte und vom gesamten Stadion Applaus erhielt.

Santino, der am Down-Syndrom leidet, überlebte bei seiner Geburt lebensbedrohliche Erkrankungen, darunter Megakolon und Bauchfellentzündung, und unterzog sich einer offenen Herzoperation. Walter Montilla, der zu dieser Zeit für die Universidad de Chile spielte, erhielt damals viel Unterstützung von den Fans, als er Fußball spielte, da er wusste, dass das Leben seines neugeborenen Kindes im Krankenhaus in ernster Gefahr lag.

15 Jahre später wurde Santino gesund und Vater und Sohn erlebten einen unvergesslichen Moment, der Tausende von Live-Fans vor Emotionen zum Weinen brachte. Im Freundschaftsspiel betrat Santino das Feld und erzielte ein Tor, das Freude im Stadion auslöste, und der Jugendliche feierte mit seinem Vater und anderen ehemaligen Teamkollegen seines Vaters.

Der argentinische ehemalige Mittelfeldspieler Walter Montillo spielte zwischen 2002 und 2021. Er spielte nur drei Jahre an der Universidsad de Chile (zwischen 2008 und 2010, als er 2009 den Meistertitel gewann, und in seinem letzten Jahr zwischen 2020 und 2021, als er seine Karriere beendete) und spielte auch für andere Vereine wie Botafogo, Cruzeiro, Santos und sogar den chinesischen Verein Shandong Luneng.

Obwohl er für zahlreiche Vereine spielte, wählte Montillo die Universidad als seinen letzten Profiklub, da er eine emotionale Verbindung zu seinen Fans aufbaute, die ihn in seinen schwierigsten Momenten umarmten. Fast fünf Jahre nach seinem Rücktritt erhielt er in Chile die ultimative Ehrung, wo Fans sogar dieselben Banner mitbrachten wie vor fünfzehn Jahren, auf denen stand: "Bleib stark, Montillo. Bleib stark, Santino."