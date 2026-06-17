Die Ebola-Epidemie könnte ein Jahr andauern, prognostiziert das Rote Kreuz

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Laut dem Roten Kreuz könnte die Ebola-Epidemie laut Le Monde und YLE ein Jahr andauern.

Laut dem Roten Kreuz liegen umfassende Daten zu Infektionen nur in etwa einem Zehntel des Ausbruchsgebiets vor, und es gibt auch Lücken in der Reaktion. Das Rote Kreuz warnt außerdem, dass der Höhepunkt der Ebola-Infektionen in der Demokratischen Republik Kongo noch bevorsteht. Bisher gibt es 808 bestätigte Fälle, darunter 192 Todesfälle.

Es könnte ein Jahr dauern, bis die Epidemie vorbei ist, wie Bruno Michon, Felddirektor des Roten Kreuzes, erklärte.

"Es ist sehr schwierig genau zu sagen, in welchem Ausmaß sich die Epidemie ausbreitet. --- "Der Gipfel ist, denke ich, nicht hinter uns, sondern vor uns. --- "Wir fürchten, dass das ein Jahr dauern könnte."

Die Provinzen Ituri, Nord-Kivu und Süd-Kivu sind am stärksten betroffen. Daten zur Anzahl der Infektionen sind widersprüchlich, da es schwierig ist, zuverlässige Informationen aus dem Nordosten des Kongo zu erhalten. Es kommt zu Zusammenstößen zwischen Rebellengruppen und Regierungstruppen in der Gegend. Die Menschen sind gezwungen, vor dem Kontakt zu fliehen. Meldung und Behandlung sind schwierig, da Flüchtlinge von Ort zu Ort ziehen.

Uganda, ein Nachbarland der Demokratischen Republik Kongo, hat 19 Infektionen und zwei Todesfälle gemeldet.