Die Dungeons & Dragons Fan Expo startet im August in London

UK-Fans vom Würfeln freuen Sie sich! Eine Messe, die dem weltweit berühmtesten Tabletop-Rollenspiel gewidmet ist, kommt diesen August nach London – als allererste D&D-Fanmesse von Wizards of the Coast mit AEG. Es wird Live-Auftritte, D&D-Sessions auf der Bühne mit einigen der größten Namen im Tabletop-Gaming, Überraschungsauftritte und mehr bieten.

Die Veranstaltung findet vom 21. bis 22. August statt und umfasst zwei Tage mit Rollenspielen, Cosplay und mehr. Laut einer Pressemitteilung wird am Abend des 21. eine Eröffnungsveranstaltung mit den High Rollers, einem der bekanntesten D&D-Spieler Großbritanniens, stattfinden, mit einer speziellen Live-Play-Session.

Am 22. August gibt es eine All-Star-D&D-Session mit Baldur's Gate III-Stars Samantha Béart, Devora Wilde, Theo Solomon und Neil Newbon sowie den Schauspielern Anjali Bhimani und Jasper Cartwright. Es wird auch von der Content-Erstellerin und Autorin Jasmine Bhullar geleitet.

Der allgemeine Sale geht am 6. März online, der Vorverkauf ist sofort verfügbar. An beiden Tagen der Veranstaltung können Fans das O2 in London erkunden, um Panels mit Schöpfern und Darstellern, bereitstehende Spieltische und Händler mit ihrem D&D-Merchandise zu finden.