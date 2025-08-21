Die Drohne, die Polen getroffen hat, stammt wahrscheinlich aus Weißrussland, sagt die Staatsanwaltschaft

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Eine Drohne stürzte über Nacht in Polen ab und beschädigte Ackerland und nahe gelegene Häuser. Dies führte zu Spannungen mit Russland. Jetzt erklären die Staatsanwälte, dass es wahrscheinlich von Belarus aus überquert wurde, einem Land, das Russlands groß angelegte Invasion in der Ukraine unterstützt hat.

Der Verteidigungsminister nannte den Vorfall eine Provokation mit Verbindung zu Russland, während Warschau eine Protestnote an Moskau vorbereitet. "Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit... dass das Objekt wahrscheinlich aus Belarus kam", sagte der Staatsanwalt des Regionalstaates Lublin gegenüber Reportern.

Die Ermittler haben das Modell nicht bestätigt, obwohl erste Einschätzungen darauf hindeuten, dass es Geräten ähnelt, die im Krieg in der Ukraine verwendet wurden. Die belarussische und die russische Botschaft haben sich noch nicht geäußert, und Polen bleibt in Alarmbereitschaft, da die Angriffe direkt hinter seiner Grenze weitergehen.