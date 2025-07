Die Dreharbeiten für die Serie God of War von Amazon werden frühestens im Jahr 2026 beginnen

HQ

Die God of War -Serie von Amazon scheint in einem stetigen Tempo vor sich hin zu tuckern. Nach einer ziemlich großen kreativen Überarbeitung, bei der der neue Showrunner Ronald D. Moore die Verantwortung übernommen hat, bewegt sich Amazons God of War -Adaption weiter in Richtung Produktion.

Im Gespräch mit Collider räumte Moore ein, dass sich die Serie noch in der Drehbuchphase befindet. "Es läuft sehr gut. Wir haben ein gutes Team. Es war eine faszinierende Sache, in die ich mich hineinbeißen konnte", sagte er. "Ich habe noch nie eine Adaption eines Videospiels gemacht, und je tiefer ich mich damit beschäftigte, desto mehr war ich beeindruckt von der Breite und Tiefe der Mythologie, die in diesem Videospiel steckt."

Moore lobte auch Cory Barlog, nannte ihn ein "Genie" und sagte, er habe mehrere Treffen mit dem Game DirectorGod of War von 2018 gehabt. Trotz Moores Vorliebe für das Spiel wird er hier und da noch einige Abweichungen von der Show hinnehmen. "Es ist eine Adaption, also eine Adaption-Slash-Interpretation, wenn man in die Live-Action geht", beschrieb er.

Derzeit hat Amazon zwei Staffeln von God of War bestellt, aber Moore möchte jetzt nur eine solide Staffel 1 schreiben. Der Showrunner sagte auch, dass er sich Zeit nimmt, um die Serie auf die Seite zu bringen, und obwohl 2026 die Produktion frühestens beginnen könnte, sagte Moore, dass er "nicht wusste", wann die Dreharbeiten offiziell beginnen würden.