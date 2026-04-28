In Staffel 3 von House of the Dragon ziehen die Drachen endlich in den Krieg

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Es hat zwar erst zwei von vier Staffeln gedauert, aber der Targaryen-Bürgerkrieg, auch bekannt als der Tanz der Drachen, steuert nun auf den eigentlichen Konflikt zwischen Rhaenyra und ihrem mittlerweile verkrüppelten Halbbruder, König Aegon II., zu. Nach vielen Episoden, in denen kleinere Gefechte stattfinden, sehen wir nun, wie umfangreich und tödlich dieser Konflikt geworden ist.

Im Trailer gibt es viele Kampfszenen, einige intimere Schwertkämpfe und natürlich viele Drachen, die überall Feuer speien. Die einzigen, die das alles zu genießen scheinen, sind Daemon und Aemond, doch letzterer hat am Ende ein Ziel auf dem Rücken, da Aegon II. sagt, er werde in dieser Staffel seinen eigenen Bruder töten.

Brudermord, Königsmord, das steht alles auf dem Menü für House of the Dragon Staffel 3. Die neuen Folgen erscheinen ab dem 21. Juni, wir müssen also nicht mehr lange warten, bis wir erfahren, wer aus dem größten Drachenkrieg aller Zeiten als Sieger hervorgeht.