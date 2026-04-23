Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys kritisiert die deutschen Medien für negative und zerstörerische Schlagzeilen.

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Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys, 24, hat die deutschen Medien dafür kritisiert, wie sie Frauensport mit zu viel Negativität berichten. "Kritik ist natürlich Teil des Sports. Aber die oft formulierte Formulierung wirkt viel abwertender als konstruktiv", sagte sie und betonte, dass insbesondere die Berichterstattung über lokale Sportler unterstützender sein sollte, anstatt immer negativ zu sein.

"Im Grunde begrüße ich jede Form der Berichterstattung. Vor allem im Frauensport, der schon lange nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er verdient. Noch wichtiger wäre jedoch ein differenzierter und respektvoller Ton. Was mir immer auffällt, ist die durchgehend negative Verankerung vieler Schlagzeilen und Kommentare", sagte Lys und spiegelte damit ein Gefühl wider, das auch andere deutsche Athletinnen, mit denen sie spricht, haben.

"Ich finde es fragwürdig, wenn weibliche Athletinnen mit einer Selbstverständlichkeit beurteilt werden, die wenig mit der Realität auf dem Spielfeld zu tun hat. Leistungssportarten sind komplex und lassen sich nicht immer in einfache Bewertungen quetschen."

"Offensichtlich bin ich gerade nicht in meiner besten Form, nachdem ich 2,5 Monate pausieren musste. Dennoch sollte es möglich sein, sachlich und fair darüber zu sprechen. Es ist mir wichtig zu sagen, dass ich nicht alle Journalisten meine. Besonders im eigenen Land sollten Unterstützung und Ordnung im Vordergrund stehen, nicht auf Negativität aufgebaut. "

Lys veröffentlichte es auf ihrer Instagram-Story-Seite mit einem Screenshot von zwei Schlagzeilen nach ihrer kürzlichen Ausscheidung in der ersten Runde der Madrid Open, als sie am Mittwoch mit 6:4, 6:3 gegen den Chinese Zhang Shuai verlor. Es war ihre sechste Niederlage in ihren letzten sieben Matches, und sie war zweieinhalb Monate lang wegen einer Knieverletzung verletzt.

Eva Lys gibt zu, dass der Verlust von Plätzen in der Rangliste ihr Selbstvertrauen beeinträchtigt

Lys, auf Platz 72 der Welt, hat drei ITF-Titel gewonnen, im Januar mit Platz 39 die Weltrangliste erreicht, und ihr bestes Ergebnis in einem großen Turnier war das Viertelfinale der China Open 2025. Sehr aktiv in den sozialen Medien, wo sie meist über psychische Gesundheit bei Athleten spricht, sagte sie im Interview nach dem Match, dass Niederlagen in Matches und Platzierungen ihr Selbstvertrauen und ihre psychische Gesundheit beeinträchtigen.

"Alle lieben dich, wenn du gewinnst, aber wenn du verlierst, ist niemand da. Deshalb musst du dich mit einem guten Team umgeben", sagte Lys (über Tennis Temple) "Viele Spieler müssen an ihrer psychischen Gesundheit arbeiten. Ich mache das selbst. Ich gehe zur Therapie. Letztes Jahr hatte ich Phasen, in denen es mir mental nicht gut ging. Der Druck, den wir uns selbst auferlegen, und das von außen... es gibt so viele Faktoren, die uns ängstlich machen. Deshalb habe ich großen Respekt vor allen in den Top 10, Top 20."