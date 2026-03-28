Die Depression nach dem Spiel ist offenbar real, und RPG-Spieler sind am stärksten gefährdet

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Hast du schon einmal deinen Controller weggelegt, den Abspann eines großartigen Spiels vorbeiziehen sehen und einen Stich der Traurigkeit in deiner Brust gespürt? Du bist nicht allein, denn dieses Phänomen – bekannt als Post-Game-Depression – wurde inzwischen offiziell von Forschern der SWPS-Universität Warschau, Polen, untersucht und gilt als so komplex, dass es weiterer Forschung erfordert.

Was die Forscher aus dieser ersten Studie mitnahmen, war (wie von TheGamer festgestellt), dass RPG-Fans am stärksten gefährdet sind, an Depressionen nach dem Spiel zu leiden.

"In diesen Spielen haben die Spieler durch ihre Entscheidungen den größten Einfluss auf die Charakterentwicklung und bauen die stärksten Bindungen zu ihren Charakteren auf. Und je fesselnder die Spielwelt ist und je enger die Beziehung zur Figur ist, desto schwieriger ist es, nach dem Spiel wieder in die Realität zurückzukehren", sagte Dr. Kamil Janowicz vom Forschungszentrum für Persönlichkeitsentwicklung am Institut für Psychologie des SWPS.

Interessanterweise wurde auch festgestellt, dass diejenigen, die an Depressionen nach dem Spiel leiden, eher dazu neigen, pessimistisch über Ereignisse nachzudenken. Dies wurde von den Forschern mit allgemeinen Schwierigkeiten im Umgang mit Emotionen in Verbindung gebracht. Diejenigen, die von sich wiederholenden und aufdringlichen Gedanken überwältigt werden, können diese auch beim Spielen und Beenden von Videospielen erleben. Wenn Sie also viel grübeln, sind Sie möglicherweise auch einem höheren Risiko ausgesetzt.