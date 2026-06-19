Die Co-Gastgeberin Mexiko ist das erste Team, das sich für die Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft qualifiziert hat

HQ

Mexiko ist das erste Land, das sich für die Runde der letzten 32 qualifiziert hat, und derzeit das einzige, das die ersten beiden Spiele gewonnen hat, nachdem die zweite Runde der Gruppenphase mit den Gruppen A und B begonnen hatte. Mexiko besiegte Südkorea mit 1:0 durch ein Tor von Luis Romo für Guadalajara (mit großer Unterstützung des koreanischen Torwarts Kim Seung Gyu). der Ball rutschte ihm vom Kopf), und führte nun Gruppe A mit sechs Punkten an.

In Gruppe A spielten Tschechien und Südafrika 1:1 unentschieden, sodass sie nur noch 1 Punkt übrig hatten. Südkorea trifft im kommenden Spiel am 25. Juni auf Südafrika, und ein Unentschieden würde für Südkorea ausreichen, um sich zu qualifizieren, während Tschechien nur darauf zählen kann, das bereits qualifizierte Mexiko zu gewinnen und zu hoffen, dass Südafrika Südkorea schlägt oder unentschieden spielt, um sich aufgrund der Tordifferenz als Gruppenzweiter zu qualifizieren.

Gruppe A



Mexiko: 6 Punkte, GD +3

Südkorea: 3 Punkte, GD 0

Tschechien: 1 Punkt, GD -1

Südafrika: 1 Punkt, GD -2



In Gruppe B bringt Kanadas großer 6:0-Sieg ihnen eine bessere Tordifferenz (6) als die Schweiz, die Bosnien und Herzegowina mit 4:1 besiegte. Kanada und Bosnien spielen im nächsten Spiel, und das wird den Gruppenführer bestimmen. Endet dieses Spiel unentschieden, scheiden Bosnien und Herzegowina und Katar aus; aber ihre Chancen sind ohnehin schon extrem gering, denn sie müssten nicht nur gewinnen, sondern auch eine fast unrealistische Torzahl erzielen, um den Unterschied von 6 oder 9 Toren gegenüber Kanada oder der Schweiz zu überwinden.

Bei so einer ungünstigen Tordifferenz ist es fast das Ende für Katar und Bosnien und Herzegowina...

Gruppe B



Kanada: 4 Punkte, GD 6

Schweiz: 4 Punkte, GD 3

Bosnien & Herzegowina: 1 Punkt, GD -3

Katar: 1 Punkt, GD -6

