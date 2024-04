Die Castings für das nächste Like a Dragon stehen vor der Tür

HQ

Jeder sollte aus offensichtlichen Gründen immer sehr vorsichtig sein, wenn es um Neuigkeiten geht, die am 1. April veröffentlicht werden, deshalb waren wir etwas zurückhaltend, als Ryu ga Gotoku Studio letzte Woche sagte, dass sie am Aprilscherz etwas zu verkünden hätten. Aber glücklicherweise scheint es das einzig Wahre zu sein, und während der neuesten Folge von Ryu Ga Gotoku Studio TV enthüllte das Studio, dass sie sich darauf vorbereiten, mit dem Vorsprechen für das nächste Spiel der Serie zu beginnen.

Bedeutet das also, dass wir Yakuza Kiwami 3 bekommen? Nein, eigentlich nicht, denn das wurde ausdrücklich herausgegriffen und abgelehnt, obwohl es so aussieht, als würde es früher oder später veröffentlicht werden (Danke Games Talk, übersetzt von Gematsu), wie Regisseur Masayoshi Yokoyama hinzufügte: "Ich werde nur sagen, ich denke, wir werden irgendwann ein Kiwami 3 machen. Ich denke, wir werden es auf jeden Fall früher oder später schaffen."

Es scheint wahrscheinlich, dass sie ein weiteres Spin-off in der langjährigen Franchise machen werden oder vielleicht weiter in der Entwicklung einerLike a Dragon: Infinite Wealth Fortsetzung sind als erwartet. Wenn man bedenkt, dass es von der Veröffentlichung von Yakuza: Like a Dragon (in Europa, in Japan sogar noch länger) bis zu Infinite Wealth über drei Jahre gedauert hat, gehen wir davon aus, dass es das ist, was sich viele Fans erhoffen.