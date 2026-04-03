Die Canadian Premier League wird das Testgelände für das 'Wenger-Gesetz' bezüglich Abseits sein

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Die Canadian Premier League, der wichtigste Fußballwettbewerb Kanadas, mit nur acht Teams (drei weitere kanadische Teams spielen in der MLS), wird das Testgelände für das "Wenger-Gesetz" sein, eine große Revolution im Abseits, auch bekannt als "Tages"-Abseitsregel: Ein Spielzug ist nicht Abseits, es sei denn, sein ganzer Körper steht vor der letzten Abwehrlinie.

Das Gesetz trägt häufig den Namen von Arsène Wenger, Director of Global Football Development bei der FIFA, da er jahrelang für das vorgeschlagene neue Gesetz gelobbt hat, das die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, grundlegend verändern wird und stärker auf Angriffe fokussiert wird. Das sollte insgesamt zu mehr Toren führen und sicherlich zu weniger Toren, die vom VAR frustrierend aberkannt werden, weil die Kameras festgestellt haben, dass zwei Zentimeter des Stürmerschuhs vor der Schulter des Verteidigers lagen.

Die Canadian Premier League beginnt am 4. April und diese Regel gilt von Anfang an, genehmigt vom International Football Association Board (IFAB) auf seiner 140. Generalversammlung im Februar.

"Das Testen dieser neuen Interpretation in einem Profiwettbewerb ermöglicht es uns, ihre Auswirkungen auf die Klarheit und Flüssigkeit des Spiels besser zu verstehen sowie einen offensiveren Fußballstil zu fördern. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse dieser Testphase zu analysieren", sagte Wegner.

Die Canadian Premier League wird außerdem den Einsatz von Video-Unterstützung einführen, ähnlich wie im Basketball: Trainer haben eine begrenzte Anzahl von Anfragen, um die Entscheidung des Schiedsrichters anzufechten, wenn sie glauben, dass ein Fehler bei Toren, Straftritten oder direkten roten Karten gemacht wurde.