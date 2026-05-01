Die britische Wahlaufsichtsbehörde prüft, ob sie Nigel Farage wegen nicht näher genannter 5-Millionen-Pfund-Spende untersuchen soll

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Die britische Wahlaufsichtsbehörde könnte eine Spende von 5 Millionen Pfund untersuchen, die dem Reform-Abgeordneten und Vorsitzenden Nigel Farage vom Tech-Milliardär Christopher Harborne vor der letzten Parlamentswahl gegeben wurde. Die Spende wurde nicht offengelegt, wobei Farage behauptete, sie sei zur Sicherheit genutzt worden.

Reform UK sagt, das Geld sei ein Geschenk gewesen, das Farage zu einer Zeit gegeben wurde, als er offenbar noch nicht entschieden hatte, ob er als Abgeordneter kandidieren würde oder nicht. Farage verpflichtete sich, Anfang Juni bei der Wahl 2024 zu kandidieren. Selbst wenn das Geschenk im Voraus gemacht worden wäre, hat die Conversative-Partei angedeutet, dass Farage die Spende der Wahlkommission hätte melden sollen, in Korrespondenz, die die BBC vorliegt.

Die Aufsichtsbehörde sagt, sie werde spätestens am 12. Mai auf die Forderung der Konservativen nach einer Untersuchung antworten. Ein Sprecher von Reform hat behauptet, dass Farage zum Zeitpunkt der Übergabe des Geschenks kein Parlamentsmitglied war und er es nicht für den Wahlkampf verwendet habe, weshalb die Partei zuversichtlich sei, dass keine Regeln gebrochen wurden. Gesetzlich müssen alle Abgeordneten für die 12 Monate vor der Wahl Geschenke, Vorteile oder Gastfreundschaft im Wert von mehr als 300 Pfund angeben.

Das könnte bedeuten, dass Farage die Regeln ziemlich offensichtlich gebrochen hat, aber Reform UK wird weiterhin bestätigen, dass das Geld nicht für Wahlkampf verwendet wurde und dass Farage – dessen Karriere von politischer Einmischung geprägt war – damals nicht einmal an Politik interessiert war.