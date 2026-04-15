Die britische Spielebranche erreicht eine Bewertung von 8,7 Milliarden Pfund, obwohl sie mit dem "schwersten Abschwung der Beschäftigung in der Geschichte" konfrontiert ist

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Jedes Jahr veröffentlicht der britische Handelsverband der Spielebranche, UKIE, einen umfangreichen Analysebericht, der feste Daten und Informationen darüber enthüllt, wie sich das Spielegeschäft im ganzen Land entwickelt. Dies geschah nun mit Informationen aus den Daten von 2025.

Wie von GamesIndustry.biz berichtet, behauptet der Bericht, dass der britische Spielesektor nun mit 8,7 Milliarden Pfund bewertet wird, was trotz Beschäftigungsproblemen eine Steigerung gegenüber der Bewertung 2024 darstellt.

Das Wachstum des Sektors zeigt sich auf allen Ebenen: Softwareverkäufe sind um 7 % auf 6,03 Milliarden Pfund gestiegen, während der Verkauf digitaler Konsolen ebenfalls um 9,2 % auf 2,49 Milliarden Pfund gestiegen ist. Auch die Hardware hatte ein starkes Jahr, vermutlich dank der Einführung der Nintendo Switch 2, mit einem Anstieg von 3 %, der zu 2,17 Milliarden Pfund führte. Auch Mobile floriert weiterhin, mit einem Wachstum von 7,9 % auf 2 Milliarden Pfund, wobei der Absatz von "spielbezogenen Filmen, Fernsehen und Soundtracks" enorm anstieg, um 70 % auf 159 Millionen Pfund, wobei das Merchandising sogar um 43 % auf 333 Millionen Pfund stieg. Schließlich brachten Filmadaptionen 77,9 Millionen Pfund ein.

Die Daten fügten sogar hinzu, dass London das drittgrößte globale Zentrum für Spieleentwickler ist, nur hinter Los Angeles und San Francisco in dieser Reihenfolge. Obwohl all dies positive Nachrichten sind, hat der britische Spielesektor seinen "schwersten Rückgang der Vergangenheit" im Hinblick auf die Beschäftigung erlebt, was einen Rückgang der Stellenbeschäftigung im Jahresvergleich um 4,5 % ausmacht, was etwa 1.200 Entlassungen während des Berichtszeitraums entspricht.