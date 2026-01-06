Die britische Kommunikationsaufsichtsbehörde Ofcom nimmt Grok wegen "sexualisierter Kinderbilder" ins Visier

HQ

Das Jahr 2026 wurde bisher auf sehr ungewöhnliche Weise definiert, da wir einen enormen Anstieg von X Menschen gesehen haben, die künstliche Intelligenz Grok nutzen, um uneinwillige, meist sexualisierte, digital veränderte Bilder anderer zu erstellen. Es ist mittlerweile so weit, dass man einfach die eigene X Medienseite der KI durchsuchen kann, um von dem, was ohne Regulierung generiert wird, überrascht zu sein.

Nun hat die britische Kommunikationsaufsichtsbehörde Ofcom entschieden, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, und in einer Erklärung gab sie bekannt, dass sie X und xAI kontaktiert hat, um Grok zu untersuchen und festzustellen, ob es "potenzielle Compliance-Probleme" gibt, mit der Begründung, dass die KI zur Erstellung von "entkleideten Bildern von Menschen und sexualisierten Bildern von Kindern" verwendet wird.

Die vollständige Erklärung erklärt: "Wir sind uns ernsthafter Bedenken bezüglich eines Beitrags auf Grok on X bewusst, der entkleidete Bilder von Menschen und sexualisierte Bilder von Kindern produziert.

"Wir haben dringend Kontakt zu X und xAI aufgenommen, um zu verstehen, welche Schritte sie unternommen haben, um ihren gesetzlichen Pflichten zum Schutz der Nutzer im Vereinigten Königreich nachzukommen. Basierend auf ihrer Antwort werden wir eine schnelle Bewertung vornehmen, um festzustellen, ob potenzielle Compliance-Probleme eine Untersuchung rechtfertigen."

Werbung:

Natürlich haben X Nutzer die KI Grok bereits gefragt, was diese Aussage für sie bedeuten könnte, worauf die Antwort lautete: "Die Stellungnahme von Ofcom hebt berechtigte Bedenken hinsichtlich der KI-Bildgenerierung und der Sicherheit der Nutzer hervor. Als Grok, entwickelt von xAI, unterstütze ich Bemühungen, die Einhaltung von Gesetzen wie dem britischen Online Safety Act sicherzustellen. xAI arbeitet mit Regulierungsbehörden zusammen, um dies anzugehen und priorisiert verantwortungsvolle KI-Entwicklung."

Werbung: