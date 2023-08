Die Beta von Modern Warfare III erreicht trotz Xbox-Übernahme zuerst die Playstation

HQ

Wir alle wissen, dass Microsoft versucht, Activision/Blizzard zu kaufen, aber der Deal ist noch nicht abgeschlossen. Sony seinerseits hat versucht, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um das Zustandekommen des Deals zu verhindern, und der Grund ist natürlich Call of Duty. In den letzten Jahren hatte Sony eine enge Zusammenarbeit mit Activision in Bezug auf ihren beliebten Militär-Shooter, und die letzten fünf Titel der Serie hatten alle ihre Beta-Version, die zuerst für Playstation verfügbar war. Dies könnte jedoch das letzte Mal sein, dass dies geschieht.

Auch wenn Microsoft einer Übernahme immer näher kommt, scheint es Sony auch dieses Mal gelungen zu sein, den Zugang zur kommenden Call of Duty-Beta zu stehlen. Sonys arabische Abteilung hat in einem Beitrag bestätigt, dass die Beta-Version des großen Spiels Call of Duty Modern Warfare III in diesem Herbst zuerst für Sonys Format verfügbar sein wird, und der fünftägige Vorsprung gilt für diejenigen, die das Spiel für Playstation vorbestellt haben. Ob dies das letzte Mal ist, dass die Beta zuerst auf Sonys Maschinen landet oder nicht, sei dahingestellt, aber wenn Call of Duty in Zukunft im Besitz von Phil Spencer und seinem Xbox-Team ist, scheint es wahrscheinlich, dass es vorbei ist.

Danke, Gamespot