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Bei der BBC werden mit 550 Arbeitsplatzverlusten gerechnet, da das Unternehmen versucht, Verluste auszugleichen und unter neuer Führung Kosten zu senken. Die Kürzungen werden Nachrichten, Nationen sowie TV- und Radioinhalte treffen und sollen nur die erste Stufe im Plan der BBC sein, 500 Millionen Pfund zu sparen.

Laut BBC sagte der neue Leiter der Organisation, Matt Brittin, dass die Einsparungen etwa 160 Millionen Pfund des Ziels von 500 Millionen Pfund erreichen werden. In einer an das Personal gesendeten E-Mail teilte der Interims-CEO von BBC News, Jonathan Munro, mit, dass Radio 4s The World Tonight zu Ende gehen werde. Auch die Anzahl der festen Moderatoren bei Today wird von fünf auf vier reduziert. BBC Ones Frühstück wird sonntags nicht mehr ausgestrahlt, und die Produktionsteams, die Sunday with Laura Kuenssberg und Newsnight produzieren, werden zu einem zusammengelegt.

Radio 4 scheint den Großteil der Last zu tragen, da im Laufe des Jahres weitere Programme eingestellt werden, darunter die Midnight News, Money Box Live, AntiSocial, The Law Show und Crossing Continents. Über den Weltdienst, die Untersuchung, das Gespräch und die fünfte Etage. Eine Reduzierung von etwa 100–150 Stunden produzierter Programme in allen Auftragsgenres wird ebenfalls bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027-28 erwartet.

Philippa Childs, Vorsitzende der Medien- und Unterhaltungsgewerkschaft Bectu, sagte, dass die Kürzungen für die BBC weitere Probleme bereiten könnten, während sie auf die Verlängerung ihrer Charta zusteuert. Die Satzung der BBC wird von der Regierung erstellt und legt die Zwecke für die Existenz des Rundfunkorgans fest.

"Ich bin mir nicht sicher, wie Sie fundierte Entscheidungen über die langfristige Zukunft der Organisation treffen können, wenn sie am Ende des Prozesses deutlich geringer ist als am Anfang," sagte Childs.

Die BBC beschäftigt weit über 20.000 Mitarbeiter, sodass 550 Kündigungen vielleicht nicht so wirken, als würde der Rundfunk vollständig ausgehöhlt. Da jedoch 10 % der Führungspositionen verschwinden, sind wir sicher, dass diese Verluste in der gesamten Organisation spürbar sein werden.