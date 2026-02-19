Die Aussage von Mark Zuckerberg im SoMe-Suchtprozess war alles andere als perfekt

HQ

Der große SoMe-Prozess zur Sucht, bei dem interne Dokumente und unveröffentlichte Forschung entscheidende Faktoren waren, lief für den Leiter von Meta, Mark Zuckerberg, nicht besonders gut, da einige der aktuellen Medien wie die BBC offen behaupteten, er habe vor Gericht "Schwierigkeiten" gehabt, als er sich gegen eine riesige Anzahl interner Dokumente verteidigte, die zeigen, dass das Management sehr wenig unternimmt, um die Teenager-Sucht ihrer Plattformen zu bekämpfen. und ebenso haben sie es versäumt, Funktionen umzusetzen, um Kinder vor unerwünschter Aufmerksamkeit von Erwachsenen zu schützen.

Während TikTok und Snapchat bereits eine Einigung gefunden haben, verteidigen sich Instragram und Facebook zusammen mit Youtube weiterhin gegen eine Vielzahl von Vorwürfen, Kinder absichtlich süchtig zu machen, wobei die Hauptklägerin eine junge Frau ist, die nur als K.G.M bekannt ist und behauptet, sie habe 16 Stunden am Tag in sozialen Medien verbracht. Eine Reihe von Eltern, die Kinder durch Social-Media-Probleme, Depressionen und Suizid verloren haben, die angeblich durch SoMe-Sucht verursacht wurden, haben ebenfalls großes Interesse an der Studie gezeigt.

Zuckerbergs Hauptverteidigung beruhte auf einer Fehldarstellung interner Kommunikation, obwohl sie ohne Zitat der Infragestellung vorgebracht wurde. Seine Formulierung war "falsch charakterisierend".

Mark Lanier, der Hauptjurist von K.G.M, präsentierte eine breite Palette interner Kommunikation innerhalb des Top-Managements von Meta und legte Beweise dafür vor, dass Meta seit Jahren von Problemen bei der Nutzung der Plattformen von Jugendlichen Kenntnis weiß – und auf Führungsebene. Einige der Beweise zeigten, dass Altersbeschränkungen nicht durchgesetzt wurden, wobei eine E-Mail des damaligen Chefs für globale Angelegenheiten, Nick Clegg, zugab, dass Meta nicht behaupten könne, sie würden "alles tun, was wir können". Später folgten interne Diskussionen ab 2018 über positive Ergebnisse bei der Bindung von Tweens, Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren, obwohl das Mindestalter für Nutzer 13 Jahre beträgt. Zuckerbergs Antwort war ein merkwürdiger Kommentar darüber, dass sie weniger als ein Prozent der Einnahmen ausmachten und die Dokumente aus dem Zusammenhang gerissen würden. Eine Verteidigung, die höchstwahrscheinlich nicht als besonders hilfreich angesehen wird.

Eine interne Studie, die tief verwurzelte Probleme mit Sucht und Depression bei den jüngsten Nutzern zeigte, wurde ebenfalls als "nicht innerhalb von Meta durchgeführt" abgetan, aber als Metas eigener Anwalt Zuckerberg Fragen stellte, war das plötzlich ein Beweis für positive Aspekte der Instagram-Nutzung – obwohl die Studie Instagram offen verglitt, dass Teenager sich schlecht fühlen, nutzte es aber weiterhin mit "einer Süchtigen-Erzählung über ihre Instagram-Nutzung".

Lanier konnte außerdem nachweisen, dass nur 1,1 % der jungen Nutzer Funktionen aktiv nutzten, die die tägliche Nutzung einschränkten, höchstwahrscheinlich weil sie manuell aktiviert werden mussten.

Diese Aussage kommt hinzu von Adam Mosseri, dem Leiter von Instagram, der im Prozess erklärt, dass 16 Stunden tägliche Instagram-Nutzung nun tatsächlich "eine Sucht zeigen".

Der aktuelle Prozess ist noch lange nicht vorbei, und mehr als tausend weitere könnten unterwegs sein.