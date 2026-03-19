Die auf Indie-Spiele ausgerichtete Showcase Triple-i Initiative kehrt in drei Wochen zurück

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Wenn du Videospiele liebst, solltest du das nicht verpassen. Es wurde bekannt gegeben, dass die Triple-i Initiative Showcase bald ein Comeback feiern wird und ein Event bringt, bei dem Fans mit zahlreichen Ankündigungen und Nachrichten rund um einige der spannendsten Indie-Spiele am Horizont verwöhnt werden.

Die Sendung beginnt am 9. April und dauert 45 Minuten, wobei uns "Back-to-Back-Trailer" und keine Gastgeber:innen versprochen werden. Dazu gehören Gameplay-Enthüllungen, Weltpremieren und "weitere Ankündigungen", wobei über 40 Spiele erscheinen werden.

Wie Sie sehen, erwartet uns eine Fülle von Indie-Spielen, wenn diese Show in drei Wochen stattfindet, und für einen weiteren Einblick in das, was kommt, wurde ein Trailer vorbereitet, den Sie unten sehen können, sowie eine kurze Zusammenfassung.

"Die diesjährige Show wird noch mehr spannende Ankündigungen bringen. Das bedeutet acht exklusive Weltpremieren sowie Partner wie Klei Entertainment, TinyBuild und Devolver Digital, die auftauchen, um Ihnen, lieber Fan von Spielen, die wirkungsvoll, fesselnd und einprägsam sind, all die spannenden Updates zu Titeln zu bringen, auf die Sie sich bereits freuen – wie Windrose, Dead as Disco, Risk of Rain 2, Alkahest und Castlevania: Belmonts Fluch und einige andere, die entdeckt werden wollen. Mit dem festen Fokus darauf, das Neueste von All-Star-Triple-I-Teams zu bringen, kommt ihr zu dieser Präsentation für Videospiele und werdet nicht ohne Videospiele gehen."