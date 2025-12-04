Die Anti-Cheat-Software Denuvo wird auf dem PC von Hi-Fi Rush entfernt

HQ

Tango Gameworks hat enthüllt, dass das gefeierte Action-Titel, Hi-Fi Rush, zumindest auf dem PC, bald eine ziemlich bedeutende Veränderung durchlaufen wird. Der Entwickler hat darauf hingewiesen, dass bis Mitte Januar ein neues Update für alle Spieler auf der Plattform erforderlich sein wird, da die Anti-Cheat- und Anti-Manipulation-Software Denuvo aus dem Titel entfernt wird.

Wie in einem kürzlichen Update-Beitrag bestätigt wurde, wurde uns mitgeteilt, dass dieses Update keinerlei Auswirkungen auf das Gameplay haben wird und die proprietären Anti-Manipulations-Funktionen erhalten bleiben, nur dass das Spiel nun auch nicht mehr die recht aufdringliche Software für jeden, der es auf dem PC ausprobieren möchte, durchsetzt.

Tango erklärt: "Diese Anpassung soll eine stabilere und effizientere Serviceumgebung schaffen. Wir schätzen alle Spieler sehr, die das Spiel weiterhin durch legitime Nutzung unterstützen."

PC-Spieler müssen das Update bis zum 15. Januar um 15:00 GMT/16:00 CET installiert haben, wenn sie das Spiel auf der Plattform weiterspielen möchten.