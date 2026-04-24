Die Aktionäre von Warner Bros. haben der Übernahme von Paramount im Wert von 111 Milliarden Dollar zugestimmt

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Nachdem Netflix aus dem Wettlauf um die Übernahme von Warner Bros. oder zumindest viele seiner Vermögenswerte ausgestiegen war, wurde klar, dass Paramount derjenige sein würde, der den Produktionsriesen in einem Deal im Wert von 111 Milliarden Dollar übernehmen würde.

Obwohl dieser Deal prinzipiell vereinbart wurde, ist nun der nächste große Schritt nach vorne getreten, da die Aktionäre von Warner Bros. Discovery laut BBC News die Paramount-Übernahme genehmigt haben. Das bedeutet, dass Paramount, sofern die Wettbewerbsbehörden weltweit mit dem Abschluss des Deals zufrieden sind, letztlich Warner Bros. besitzen wird.

Das ist jedoch der große Haken in der Situation, denn eine so umfangreiche Übernahme von den verschiedenen Wettbewerbsbehörden genehmigen zu lassen, kann eine Herausforderung sein, besonders wenn man die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde sowie das alternative Gremium der Europäischen Kommission berücksichtigt. Beide können großen Konsolidierungsübernahmen skeptisch gegenüberstehen, wie es bei Microsofts Übernahme von Activision Blizzard King vor einigen Jahren der Fall war.

Der aktuelle Zeitplan für den Abschluss der Übernahme ist bis September, aber dies scheint eine Best-Case-Situation zu sein, bei der die Wettbewerbsbehörden nichts zu sagen haben.