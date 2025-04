Die 20 besten Tennisspieler der Welt fordern eine "erhebliche" Erhöhung des Preisgeldes bei Grand Slams

HQ

Zwei Wochen nachdem die PTPA, eine unabhängige Organisation von Tennisspielern, einen Brief unterzeichnet hat, in dem sie sich darüber beschwert, dass die ATP, WTA, ITF und ITIA, die 20 besten Spieler der Welt, Männer und Frauen, nun einen neuen Brief unterzeichnet haben, der sich jedoch auf die Regeln der vier Grand Slams bezieht, den vier größten Tenniswettbewerben der Welt (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon und US Open) und fordern mehr Preisgelder.

Die Informationen stammen von der französischen Zeitung L'Equipe. Aber hier kommt die Wendung: Dies ist keine Initiative der PTPA, sondern kommt anscheinend von den Tennisspielern und wird von der ATP und WTA (Herren- und Damentour) unterstützt, die sich gegen die ITF, die International Tennis Federation, abwendet, die für die Grand Slams verantwortlich ist.

Sie fordern eine "substanzielle" Erhöhung des Preisgeldes. In ihrem Brief beschwerte sich die PTPA, dass die Einnahmen aus den Wettbewerben besser verteilt werden sollten, da nur die 17 % der Einnahmen aus den Wettbewerben für die Bezahlung der Spieler verwendet wurden, während dieser Prozentsatz bei anderen Wettbewerben wie Fußball, Basketball oder American Football bei etwa 35-50 % liegt.