DICE über das Nächste für Battlefield 6 s Psy Smoke: "Wo es sich von hier aus entwickelt, hängt ganz vom Feedback der Spieler ab"

HQ

Eine der Kernmechaniken, die in der zweiten Staffel von Battlefield 6 eingeführt wird, ist der VL-7 Psy Smoke, ein großer Karteneffekt, bei dem Spieler eine begrenzte Gasmaske tragen müssen, um den Auswirkungen des halluzinogenen Rauchs zu entgehen. In unserer größeren Vorschau auf die kommende Saison, die morgen am 17. Februar erscheint, beschrieben wir den Effekt als etwas, das man entweder lieben oder hassen wird, und dabei sind Sie vielleicht genauso neugierig wie wir, was die Zukunft für eine so spielbestimmende Mechanik bereithält.

In einem kürzlichen Interview hatten wir die Chance, DICE nach dem Psy Smoke zu fragen, woraufhin Associate Producer Kit Eklof uns erklärte: "Wie sich daraus weiterentwickelt, hängt ganz ganz vom Feedback der Spieler ab. Außerdem, wie es aufgenommen wird und welche Sicht es bekommt, das wird unsere Sicht auf den Halluzinogen-Rauch in Zukunft bestimmen."

Dieser Kommentar kam, nachdem Produzent Phil Girette darauf hingewiesen hatte, dass Psy Smoke vorerst nur auf der Contaminated-Karte erscheinen wird, genauso wie der kommende Dunkelheitseffekt nur auf Hagental Base verwendet wird, wenn er in etwa einem Monat erscheint. Girette äußerte jedoch auch, dass nun die "Grundlagen" gelegt wurden, "damit wir das auf andere Karten bringen können, die wir in Zukunft erstellen werden."

Schätzt du, dass Battlefield Studios beim Kernspiel von Battlefield 6 ein paar Risiken eingeht?