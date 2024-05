DevilishGames kündigt ein großartiges "kleines" Deckspiel für Oktober an, Insectum - Epic Battles of Bugs

Devilish Games kündigte heute seinen nächsten Titel nach Minabo: A Walk Through Life in Zusammenarbeit mit der Spielzeugfirma Famosa an, Insectum - Epic Battles of Bugs. Es ist ein Kartenstrategiespiel, in dem Insekten die Hauptfiguren sein werden. Tatsächlich können Sie bis zu zwölf dieser mächtigen wirbellosen Tiere sammeln, darunter die Gottesanbeterin und die Vespa Mandarinia (Asiatische Wespe). Darüber hinaus wird es eine Reihe von Arenen geben, sechs, um genau zu sein, in denen diese Kämpfe stattfinden werden, mit verschiedenen Szenarien wie Vulkan, Dschungel und Wüste.

Es wird auch einen Story-Modus mit 60 herausfordernden Levels geben, von denen jedes eine andere Strategie erfordert, um den Feind zu besiegen, sei es eine fleischfressende Pflanze oder ein glühender Vulkan.

Auf der anderen Seite ermöglicht es den Benutzern, im lokalen Multiplayer-Modus zu spielen und sogar die Länge des Spiels zwischen kurz, mittel oder lang zu bestimmen. Jedes gesammelte Insekt ist auch sammelbar und kann weiterentwickelt werden. Schließlich haben das Studio und der Spielzeughersteller bestätigt, dass wir im Herbst mit dem Bau unserer virtuellen Bug-Decks beginnen können, obwohl sie das genaue Datum nicht angegeben haben.

Es wird für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch für 9,99 € erhältlich sein. Schauen Sie sich den Trailer unten an.