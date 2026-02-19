Deutschlands Merz unterstützt soziale Medien-Einschränkungen für U16-Jährige

HQ

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich für strengere Einschränkungen des Zugangs von Kindern zu sozialen Medien ausgesprochen und auf wachsende Bedenken hinsichtlich Fake News, künstlicher Intelligenz und Online-Manipulation verwiesen. Vor dem Parteitag seiner Christlich Demokratischen Union sagte Merz, er habe die Macht von Algorithmen unterschätzt und warnte, dass junge Menschen zunehmend anfällig für schädlichen digitalen Einfluss seien.

Die Christlich-Demokratische Union wird einen Vorschlag debattieren , der Kindern unter 16 Jahren den Zugang zu Plattformen wie TikTok und Instagram ausschließen würde. Koalitionspartner in den zentristisch-linken Sozialdemokraten haben ähnliche Forderungen getroffen, was die breiteren europäischen Diskussionen über strengere Kontrollen widerspiegelt.

Während die bundesweite Unterstützung für Beschränkungen zu wachsen scheint, fällt die Medienregulierung in Deutschland unter staatliche Zuständigkeit, was bedeutet, dass landesweite Regeln eine Koordination zwischen den Regionen erfordern würden. Eine von der Regierung eingesetzte Kommission für Online-Schäden wird voraussichtlich noch in diesem Jahr ihre Ergebnisse präsentieren...

Friedrich Merz vor seiner Konferenz:

"Wollen wir zulassen, dass künstlich erzeugte Falschmeldungen, Fake News, künstlich erzeugte Filme und Fehldarstellungen über soziale Medien verbreitet werden? Wollen wir zulassen, dass unsere Gesellschaft auf diese Weise untergraben wird, sowohl intern als auch extern, und dass unsere Jugendlichen und Kinder auf diese Weise gefährdet werden?"

"Vor zwei Jahren hätte ich wahrscheinlich etwas anderes zu diesem Thema gesagt, aber ich habe – wie wir alle wahrscheinlich – die Bedeutung von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und gezielter und kontrollierter Einflussnahme völlig unterschätzt. Von innen, und auch und besonders von außen."